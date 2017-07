10 - Palmeiras contrata atacante Deyverson, destaque da Copa do Rei

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras acertou a contratação do atacante Deyverson, brasileiro que destaque da campanha do Alavés no vice-campeonato da Copa do Rei. O jogador, que pertencia ao Levante-ESP, chega ao Brasil nos próximos dias para assinar contrato de cinco anos com o atual campeão brasileiro. Deyverson se destacou com a camisa do Alavés na temporada passada. Foram 35 jogos e 7 gols anotados pelo clube, que perdeu a decisão da segunda competição mais importante da Espanha para o Barcelona. O jogador, porém, sofreu com problemas disciplinares no último ano de Espanha. Nos 32 jogos em que se apresentou no Campeonato Espanhol, Deyverson acumulou 14 cartões amarelos. O jogador foi alvo de polêmica até pela comemoração de um gol contra a Real Sociedad.