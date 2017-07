Terceiro do país a receber registro de Indicação Geográfica (IG), o mel produzido em 50 cidades do Oeste do Paraná ganha diferencial de mercado. O pedido de IG na espécie ‘Indicação de Procedência’ (IP), protocolado em dezembro de 2015, foi concedido agora pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) à Cooperativa Agrofamiliar Solidária dos Apicultores da Costa Oeste do Paraná (Coofamel).

Mulheres

Nesta semana a Intel anunciou um compromisso de investir US$ 100 milhões em empresas com mulheres no comando em todo o mundo, ao longo dos próximos três anos. Atualmente 18 países estão incluídos no programa de fornecedores diversificados da Intel.

Startups

Um levantamento, realizado em parceria entre a Parallaxis Economia e Ciências de Dados e o escritório jurídico especializado em startups Perrotti e Barrueco Advogados, entre julho e outubro de 2016, com 120 empresas e investidores, sobre o mercado brasileiro de startups apresentou números e questões significativas do segmento no País.

Atualmente, 81% das startups já estão formalizadas e 89,5% já desenvolveram seu plano de negócios. Os números mostram uma grande preocupação na regularização da atividade logo no início da operação, bem como na parte estratégica. Não à toa, 42,1% das startups já estão há mais de dois anos no mercado, tendo portanto sobrevivido a crise que assolou o País.

* O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,5 milhões de associados e atuação em 21 estados brasileiros – ficou em primeiro lugar no ranking Top 5 do Banco Central do Brasil (BC), na categoria IPCA, do mês de junho. Além disso, o Sicredi também se destacou no quesito IGP DI e conquistou o segundo lugar

* O Faz de Conta deste sábado (15) terá a famosa boneca de pano do Sítio do Pica Pau Amarelo em um espetáculo de dança da Cecconello inspirado na obra de Monteiro Lobato. O espetáculo é gratuito e tem início às 16h, no Espaço Faz de Conta (piso L1).

* Depois de uma temporada de sucesso pela Europa, o musical “Masha e o Urso” chega a Curitiba para quatro sessões no Teatro Regina Vogue, localizado dentro Shopping Estação. O espetáculo acontece nos fins de semana de 15 a 23 de julho, às 16h.

* A Avon inaugura nesta semana o Centro Global Avon de Desenvolvimento e Inovação - Brasil, com a missão de desenvolver fragrâncias e produtos para cabelo e cuidados diários para os mais de 50 mercados da empresa.

* A Toyota do Brasil alcançou, no fim do primeiro semestre de 2017, crescimento em vendas de veículos zero-quilômetro no mercado brasileiro. Com 87.779 unidades negociadas, a fabricante superou em 2,7% os números registrados em igual intervalo de 2016, com 85.457.