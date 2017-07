Sorteio da Quina acumula e prêmio pode chegar a R$ 7,5 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.426 da Quina. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 7.500.000,00. Os números sorteados nesta terça-feira (11), em Ipameri (GO), foram: 38, 44, 57, 64 e 73. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 103 apostas ganhadoras, R$ 5.956,01 Terno - 3 números acertados - 7970 apostas ganhadoras, R$ 115,74 Duque - 2 números acertados - 192195 apostas ganhadoras, R$ 2,63

LOTOMANIA

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.778 da Lotomania. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 2.200.000,00. Os números sorteados nesta terça-feira (11), em Ipameri (GO), foram: 01, 03, 04, 06, 09, 10, 15, 16, 26, 30, 31, 38, 50, 63, 65, 76, 84, 90, 91 e 97. Confira o rateio: 20 acertos - Não houve acertador! 19 acertos - 11 apostas ganhadoras, R$ 21.610,29 18 acertos - 168 apostas ganhadoras, R$ 1.263,35 17 acertos - 1389 apostas ganhadoras, R$ 106,96 16 acertos - 7353 apostas ganhadoras, R$ 20,20 15 acertos - 30527 apostas ganhadoras, R$ 4,86 0 acertos - Não houve acertador!

DUPLA SENA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.666 da Dupla Sena. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 4.500.000,00. Os números sorteados nesta terça-feira (11), em São Paulo, foram: 1ª faixa - 10, 22, 36, 40, 47 e 48; 2ª faixa - 09, 31, 33, 40, 43 e 50. Confira o rateio: 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 8 apostas ganhadoras, R$ 11.438,78 Quadra - 4 números acertados - 947 apostas ganhadoras, R$ 110,43 Terno - 3 números acertados - 21465 apostas ganhadoras, R$ 2,43 2º sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 12 apostas ganhadoras, R$ 6.863,27 Quadra - 4 números acertados - 887 apostas ganhadoras, R$ 117,90 Terno - 3 números acertados - 20259 apostas ganhadoras, R$ 2,58

QUINA

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.055 da Timemania. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 1.300.000,00. Os números sorteados nesta terça-feira (11), em Ipameri (GO), foram: 31, 35, 43, 47, 49, 57 e 65. O time do coração é o YPIRANGA (AP). Confira o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador! 6 números acertados - 4 apostas ganhadoras, R$ 19.868,85 5 números acertados - 225 apostas ganhadoras, R$ 504,60 4 números acertados - 2997 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 25488 apostas ganhadoras, R$ 2,00