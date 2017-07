Vasco vende Douglas ao City e jogador deve fazer estágio na Espanha antes

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco acertou a venda do volante Douglas ao Manchester City, da Inglaterra, por cerca de R$ 13 milhões de euros (R$ 49 milhões). O jogador, no entanto, deverá passar por um período de estágio antes no Girona, clube recém-promovido para a Série A da Espanha. A informação foi dada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo UOL Esporte. A rescisão de contrato de Douglas já está publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas o Vasco, oficialmente, nega que o jovem de 19 anos esteja saindo, alegando que um novo vínculo será feito. Questionado sobre o tema, o presidente vascaíno, Eurico Miranda, negou, inclusive, que haja uma proposta: "Rescindimos o contrato, mas isso não significa que ele está saindo. Não tem proposta", disse à reportagem. O Manchester City já monitorava Douglas desde o início da temporada, inclusive com representantes do clube presentes em jogos em São Januário. O Borussia Dortmund, da Alemanha, e o Monaco, da França, também realizavam o mesmo processo. O volante também esteve perto de uma negociação com clubes russos, mas o país do leste europeu não despertava o interesse do jovem. Douglas não viajou para Salvador (BA), onde o Vasco enfrenta nesta quarta-feira o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. A explicação oficial do cruzmaltino é a de que ele está com dores no tornozelo direito.