'See You Again' supera 'Gangnam Style' e se torna o vídeo mais assistido no Youtube  

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clipe da música "See You Again", do rapper Wiz Khalifa e do cantor Charlie Puth, chegou a 2,9 bilhões de visualizações e se tornou o vídeo mais visto no Youtube. A música tema de "Velozes & Furiosos 7" foi feito em homenagem ao ator Paul Walker, que morreu em 2014 em um acidente de carro antes de completar sua participação no longa. "See You Again" —que pode ser visto em https://www.youtube.com/watch?v=RgKAFK5djSk— superou "Gangnam Style", do cantor sul-coreano Psy, que tem 2,89 bilhões de views. Ambos podem ser superados em breve por "Despacito", hit dos porto-riquenhos Luis Fonsi e Daddy Yankee, que em cinco meses já está chegando em 2,5 bilhões de visualizações. A música pode ser ouvida a partir do seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk.