Secretaria denuncia enfermeiros do Hospital do Idoso por abandono de trabalho

A Secretaria Municipal de Saúde prestou, na noite desta terça-feira (11), queixa no 8º Distrito da Polícia Civil contra 31 auxiliares de enfermagem e enfermeiros, que abandonaram seus postos no Hospital do Idoso.

Segundo a Secretaria, os profissionais deixaram desassistidos 20 pacientes internados na UTI e 88 nas enfermarias, omitindo socorro e pondo em risco a vida dos internados. Além disso, provocaram o cancelamento de sete cirurgias programadas.

A Secretaria afirmou ainda que apenas quatro profissionais cumpriram a escala estabelecida, com 35 profissionais para o atendimento desta noite. Para não deixar desassistidos os pacientes, a Secretaria de Saúde deslocou servidores de outras unidades de saúde para garantir o atendimento no Hospital do Idoso.

Os funcionários da Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba (Feaes) alegam que estão em greve.

A Prefeitura pede à Feaes a abertura de processo administrativo contra os funcionários que abandonaram seus postos pondo em risco a saúde dos pacientes. A Procuradoria Geral do Município também vai acionar a Justiça, pelo descumprimento de medida judicial obrigando o atendimento mínimo legal.