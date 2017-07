Paraná falha feio na defesa e perde para o Vila Nova

Felipe Alves e Brock disputam lance com jogador do Vila Nova (foto: Carlos Costa/Futura Press)

O Paraná Clube perdeu por 3 a 2 para o Vila Nova, nessa terça-feira (dia 11) à noite, no Estádio Serra Dourada, pela 13ª rodada da Série B. Com o resultado, o time paranaense ficou em 12º lugar, com 17 pontos. A equipe goiana está na 4ª posição, com 23 pontos.

Na temporada 2017, o Paraná não havia sofrido mais que dois gols em uma partida. Antes, o placar mais negativo havia ocorrido contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, com o placar de 2 a 0.

Em relação ao desempenho, a partida no Serra Dourada foi decidida em falhas individuais grotescas de jogadores do Paraná Clube. O zagueiro Brock errou feio em dois gols. O lateral-direito Junior e o zagueiro Wallace falharam em outro. No aspecto tático, a equipe até mostrou alguma organização, mas foi repetitiva e previsível com a posse de bola. Só marcou dois gols graças ao talento individual de Minho e João Pedro.

ARTILHEIRO

O meia-atacante Minho marcou um gol no jogo e agora é o artilheiro do Paraná na Série B, com três gols. O meia João Pedro, emprestado pelo Atlético-PR, fez um golaço de falta – o primeiro dele pelo Tricolor da Vila Capanema.

TÉCNICO

Cristian de Souza completou 15 jogos no comando do Paraná Clube, agora com 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas.

ESCALAÇÃO

O Paraná não contava com Rayan e Robson, suspensos. O esquema tático foi o mesmo 4-2-3-1 de sempre. Os meias ofensivos eram João Pedro (direita), Renatinho (centro) e Felipe Alves (esquerda). O Vila Nova também usou o 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

O Paraná teve dificuldades para sair jogando. Zezinho recuava, recebia a bola dos zagueiros e tentava armar o jogo, mas não encotrava opções. O Vila Nova tomou conta do jogo, mas criou poucas chances, já que o time paranaense era organizado na marcação. O jogo ficou amarrado e os gols saíram graças a falhas graves. Aos 39, Brock errou feio e recuou a bola completamente errada, nos pés do atacante Moisés, que chutou e fez 1 a 0 para o time goiano. Aos 41, Junior falhou na marcação e deixou Alípio ajeitar para Alan Mineiro chutar: 2 a 0.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, Cristian de Souza tirou Felipe Alves e Rafhael Lucas. Entraram Minho e Alemão. O esquema seguiu o mesmo. O Paraná avançou e pouco criou. O Vila Nova passou a ter certa facilidade para contra-atacar. Aos 13, Brock falhou de novo, entregando a bola para Mateus Anderson. Ele chutou e a bola bateu no braço de Wallace. Pênalti. Alan Mineiro converteu: 3 a 0. Aos 15, saiu Junior e entrou o volante Leandro Vilela, que ficou improvisado na lateral-direita. O Paraná avançou ainda mais, porém seguiu com um setor ofensivo previsível. Só conseguiu diminuir o placar em jogada individual. Aos 24, Minho acertou belo chute de fora da área: 3 a 1.

VILA NOVA 3 x 2 PARANÁ

Vila Nova: Luís Carlos; Maguinho, Wesley Matos, Guilherme Teixeira e Mateus Müller; Gastón Filgueira, Geovane, Alan Mineiro (Tiago Adan), Alípio e Mateus Anderson (Heitor); Moisés (Léo Rodrigues). Técnico: Hemerson Maria

Paraná: Richard; Junior (Leandro Viela), Brock, Wallace e Igor; Gabriel Dias, Zezinho, João Pedro, Renatinho e Felipe Alves (Minho); Rafhael Lucas (Alemão). Técnico: Cristian de Souza

Gols: Moisés (39-1º), Alan Mineiro (41-1º e 14-2º), Minho (24-2º) e João Pedro (44-2º)

Cartões amarelos: Wallace (P). Tiago Adan (VN)

Árbitro: Renan Roberto de Souza (PB)

Local: Serra Dourada, Goiânia

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

7 – Geovane acerta belo passe e Maguinho sai na cara do gol. Ele chuta na rede, pelo lado de fora.

23 – Alípio chuta de fora da área. Richard espalma no cantinho e manda para escanteio.

29 – Alípio chuta de fora da área. Richard defende.

30 – Junior cruza e Felipe Alves ajeita para a meia-lua. Gabriel Dias toca para João Pedro, que chuta de primeira. A zaga bloqueia.

39 – Gol do Vila. Brock tenta recuar e erra feio. Moisés sai na cara do gol e toca na saída de Richard.

41 – Gol do Vila. Lançamento para a área. Alípio ganha de Junior e rola para Alan Mineiro, fora da área. Ele chuta no cantinho.

45 – Gastón solta a bomba de longe. A bola passa perto.

Segundo tempo

1 – Alemão dá bom passe para Zezinho, que chuta cruzado. O goleiro espalma.

5 – Mateus Anderson chuta de fora da área. A bola passa perto.

13 – Brock entrega para Mateus Anderson, que invade a área e chuta. A bola bate no braço de Wallace. Pênalti.

14 - Gol do Vila. Alan Mineiro cobra o pênalti à direita do goleiro, que não alcança.

24 – Leandro Vilela pega rebote na área e chuta para fora.

27 – Gol do Paraná. Minho arrisca de fora da área e acerta o ângulo. Golaço.

42 – Renatinho recebe em boa posição na área, mas pega mal na bola. O goleiro segura fácil.

44 – Gol do Paraná. Falta perto da área. João Pedro chuta no ângulo. Golaço.