Moradores de Sorocaba enfrentam mais um dia de greve de ônibus

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os motoristas e cobradores de ônibus em Sorocaba (99 km de São Paulo) não entraram em acordo com as empresas e os usuários de transporte coletivo enfrentam mais um dia de greve, nesta quarta-feira (12). Os trabalhadores estão de braços cruzados desde o dia 22 de junho por aumento salarial. A Justiça atendeu parte das reivindicações, entre elas, reajuste salarial de 4% a partir de maio. Os funcionários das empresas de ônibus pedem outros benefícios, como aumento do valor do vale-refeição e ampliação da PLR (Participação em Lucros e Resultados). Segundo o sindicato, a greve pode durar até o julgamento do dissídio coletivo pela Justiça, marcado para o dia 9 de agosto. Cerca de 120 mil pessoas utilizam o transporte coletivo nas zonas sul e norte da cidade O sindicato informou que continuará a cumprir a liminar determinada pelo TRT (Tribunal Regional do Trabalho) com 70% da frota de ônibus de cada empresa nos horários de pico e 50% nos demais horários. O transporte especial funciona normalmente. NOVA REUNIÃO Ao menos cem motoristas foram à Câmara Municipal de Sorocaba para pedir apoio aos vereadores para resolver o impasse da greve, nesta terça-feira (11). Na manhã desta quarta, representantes do sindicato da categoria, o prefeito e diretores das empresas de ônibus Consor e STU, que operam na cidade, participam de uma reunião com os vereadores para tentar entrar em um acordo e por fim à paralisação. "Esperamos que desse debate saia uma solução e que os ônibus voltem a circular normalmente na cidade, já no dia seguinte. Basta que a Prefeitura aceite a nossa sugestão", disse o presidente da Câmara, o vereador Rodrigo Manga (DEM).