Motorista morre após bater carro contra poste na zona leste de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista morreu após bater o carro contra um poste na avenida Aricanduva, na região de Itaquera, zona leste de São Paulo, por volta das 22h30 desta terça-feira (11). Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), o motorista perdeu o controle da direção, subiu a calçada e bateu contra um poste. Com o impacto da batida, o carro ficou destruído e o poste caiu. Os bombeiros tiveram que cortar o teto do carro para retirar o motorista, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Eletropaulo foi acionada devido a queda do poste. Por volta das 2h30, a avenida Aricanduva estava parcialmente interditada no sentido marginal Tietê e sem previsão de liberação.