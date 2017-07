Deputado estadual Celso Giglio morre aos 76 em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado estadual e ex-prefeito de Osasco Celso Giglio (PSDB), 76, morreu no final da tarde desta terça-feira (11), no hospital Albert Einstein, zona sul de São Paulo. A causa da morte não foi informada. O velório começa às 8h desta quarta (12) no teatro municipal Gloria Giglio e o enterro ocorre às 16h no cemitério Bela Vista, ambos em Osasco (Grande São Paulo). Médico, Giglio cumpria o quarto mandato como deputado estadual na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). Giglio também foi deputado federal, duas vezes prefeito de Osasco e vereador da cidade. Nesta quarta, não haverá expediente na Alesp devido a morte do deputado. VIDA PÚBLICA Giglio teve a candidatura a prefeito de Osasco impugnada em 2016 por ser considerado ficha-suja. Ele liderava a disputa. Em 2012, o deputado também teve sua candidatura negada, mas disputou a eleição enquanto aguardava o resultado de um recurso. Ele teve 149 mil votos e foi o vencedor do primeiro turno. No entanto, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) manteve a decisão e os votos dados a ele foram anulados. Giglio conseguiu se reeleger deputado estadual em 2014, pois conseguiu uma liminar para suspender a rejeição das contas de 2004, quando era prefeito, que foram rejeitas pela Câmara. No entanto, depois da eleição, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou regular a decisão dos vereadores.