Liga do Nordeste se reúne nesta quinta e pode definir futuro do Santa Cruz

ROBERTO OLIVEIRA RECIFE, PE (UOL/FOLHAPRESS) - A Liga do Nordeste se reunirá nesta quinta-feira (13), em Salvador, em encontro decisivo para a permanência do Santa Cruz. Será a primeira vez que os clubes membros da associação vão se reunir após a saída de Sport e Náutico, na semana passada. Uma das pautas previstas para a reunião será o modelo de cotas para a Copa do Nordeste 2018. Ao UOL Esporte, o presidente do Santa, Alírio Moraes, afirmou que este tema servirá como fiel da balança. "Quinta teremos reunião da Liga [do Nordeste] em Salvador. Vai ser discutido o critério de remuneração de 2018. Vou participar e tomar a decisão depois", informou Moraes. A decisão do Santa é aguardada com expectativa pelos demais clubes nordestinos porque poderá enfraquecer o movimento de saída iniciado por Sport e Náutico. Este, inclusive, não se classificou para a Copa do Nordeste 2018. Caso permaneça na associação, o Santa isola politicamente seus conterrâneos, já que todos os demais clubes fundadores optaram pela permanência -à exceção do Sergipe, que vive grave crise política e financeira e não se posicionou oficialmente. Por outro lado, caso se confirme a desfiliação do Santa, a Copa do Nordeste estaria desfalcada do "trio de ferro" pernambucano, perdendo abrangência num dos seus dois estados mais importantes. O critério de remuneração que estará em pauta na reunião da Liga nesta quinta é justamente o motivo da ruptura de Sport e Náutico. Em sua defesa, a dupla contestou os valores das cotas de participação e afirmou que a competição é deficitária para os clubes. A proposta de presidente do Sport, Arnaldo Barros, é a criação de um novo modelo de torneio, com duas divisões e calendário mais enxuto, o que proporcionaria partidas "mais atraentes". Na esteira da desfiliação Sport e Náutico, dez clubes fundadores assinaram nota oficial pedindo o fortalecimento da Liga e Copa do Nordeste. Vitória e Fortaleza não assinaram, mas se posicionaram posteriormente pela permanência. Agora, resta saber o que fará o Santa Cruz.