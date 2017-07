Teste de Dorival indica recorde de estrangeiros e Lugano fora do banco

BRUNO GROSSI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Se o que Dorival Júnior praticou em seu primeiro treino tático no comando do São Paulo for colocado em prática no duelo desta quinta-feira (13), às 19h30, contra o Atlético-GO, o Morumbi sediará um recorde e uma decisão corajosa do técnico recém-chegado. O esboço do time titular feito na última terça tinha cinco estrangeiros em campo, limite permitido pela CBF para uma partida e que deixaria o ídolo Diego Lugano fora até do banco de reservas. O treinador usou o argentino Buffarini na lateral direita, o equatoriano Arboleda na zaga, o argentino Gómez e o peruano Cueva no meio e o também argentino Pratto no ataque. Lugano até figurou na zaga reserva posicionada durante o trabalho tático, com Douglas e Militão se revezando como parceiros, mas não poderá ser relacionado se o quinteto de gringos for confirmado como titular. Dorival terá mais um treino, na tarde desta quarta-feira, para definir a formação inicial. Na terça, foram usados Renan Ribeiro, Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Jucilei e Petros; Wellington Nem, Cueva e Gómez; Pratto. Em alguns momentos, porém, Bruno e Lucas Fernandes acompanharam esse time. Se o primeiro ganhar uma vaga de titular, Buffarini é quem pode cair do banco, fazendo com que Lugano, que no fim de junho renovou contrato até o fim da temporada, integre o banco. A quantidade de estrangeiros em campo, inclusive, será um recorde na história do São Paulo. Nunca o São Paulo teve cinco atletas nascidos fora do Brasil atuando ao mesmo tempo. O maior número até o momento era quatro, como aconteceu no último domingo: na Vila Belmiro, Arboleda, Buffarini, Gómez e Pratto participaram da derrota por 3 a 2. O São Paulo já bateu um recorde do tipo ao ter seis estrangeiros registrados no elenco ao mesmo tempo. Em outras três temporadas, o clube chegou a ter seis gringos, mas nunca todos de uma vez.