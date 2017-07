Dupla de Marcelo Melo vence e está na semifinal em Wimbledon

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Melo está na semifinal da chave de duplas em Wimbledon. Nesta quarta-feira (12), a parceria do brasileiro com o polonês Lukasz Kubot, venceu os irmãos Ken e Neal Skupski, da Grã-Bretanha, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (13/11), 6/4 e 6/4, garantindo seu lugar entre as quatro melhores do Grand Slam. A campanha de Melo e Kubot, cabeças-de-chave número 4 em Wimbledon, já é a melhor da dupla em um Grand Slam neste ano. A parceria foi eliminada nas oitavas de final do Aberto da Austrália e na segunda rodada em Roland Garros. Na semifinal, Melo e Kubot vão enfrentar o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, cabeças-de-chave número 1 em Wimbledon.