Curitiba prepara profissionais para bem receber o turista

(foto: Divulgação)

Uma das formas de tornar uma cidade um bom destino turístico é qualificar os profissionais de diversas áreas para bem receber os visitantes. Com esse objetivo, o Instituto Municipal de Turismo de Curitiba promove diversas capacitações em diferentes setores do mercado. A ideia, explica Tatiana Turra, presidente do Instituto, é que a cadeia de serviços esteja preparada para receber o turista.

Desde o início do ano, foram 26 capacitações entre oficinas, visitas técnicas e city tours . “O início deste trabalho teve foco nos servidores, como prestadores de informações turísticas, professores e guias”, explica Tatiana. “Os agentes de viagem e comunicadores especializados também fazem parte do planejamento”, diz. “Os agentes, por serem um elo fundamental no processo de venda dos pacotes de viagem, e os comunicadores, por serem os grandes divulgadores dos destinos. ”

As capacitações atingiram um público de 474 pessoas, sendo 290 participantes das oficinas e palestras e 184 participantes das visitas técnicas. “É um trabalho que pretendemos estender a outros setores, como transporte, alimentação e hospedagem”, confirma Tatiana.

Disque Turismo

Na última semana foi a vez dos atendentes da central 156 - Disque Turismo. O pesquisador científico e cultural do Instituto, Alexander Silva, explica que os atendentes são a “linha de frente do atendimento ao turista”, tanto antecipado, dos que ainda planejam a viajem para a cidade, como os que já chegaram.

“A informação deste atendente vai agregar ainda mais valor ao que o turista quer fazer na cidade”, explica Silva. “Às vezes a pessoa tem uma informação básica sobre algo e o atendente pode ir aumentando o número de possibilidades de outras visitas e vivências na cidade.” Além do conteúdo histórico e cultural da capital, a capacitação também orienta sobre as características funcionais dos serviços e atrativos turísticas.

A atendente Andréia Freitas trabalha na central 156 há sete anos e ressaltou a importância da palestra. “Temos vários questionamentos sobre os atrativos turísticos, sobretudo nas férias”, relata. “É bastante enriquecedor para passarmos uma informação correta para o turista e para o cidadão que está usando o serviço.

Agentes de viagem

O contato com os agentes de viagem é um dos pontos mais importantes na hora de um turista decidir o destino. Por isso, o Instituto, em parceria com o Curitiba, Região e Litoral Convention & Visitors Bureau e a MGM Operadora, promoveu palestras para agentes de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Alexander Silva destacou a importância deste treinamento. “É interessante que eles tenham conhecimento da história de Curitiba e de alguns detalhes que a tornam especial para que possam falar da cidade com propriedade”, afirma ele.

A carioca Marta Krautz, dona da agência Mar-Tha Rio Viagens e Turismo, confessa que não conhecia todas as possibilidades que a capital do Paraná tem a oferecer. “Tem muita coisa para se fazer em Curitiba, mas nós precisamos ter conhecimento para oferecer o destino para o consumidor final”, explica.

Outras oficinas de informação foram feitas com grupos de Santa Catarina.