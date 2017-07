Mercado Regional Cajuru tem roupas, calçados, brinquedos e plantas. Lenir França dos Santos, 46 anos, comercializa brinquedos (foto: Valdecir Galor/SMCS)

O Mercado Regional Cajuru recebeu, no ano passado, mais de 600 mil visitantes. Mas quem pensa que o espaço da Prefeitura apenas é procurado por quem busca hortifrutigranjeiros, alimentos processados e refeições irá se surpreender. Com um público fiel, as lojas de roupas, calçados, brinquedos e até de plantas se espalham por boxes e garantem ao local um mix ainda maior de produtos.

“Estes comerciantes também são exemplos do empreendedorismo proporcionado pelo Mercado Regional Cajuru”, destaca o diretor do Departamento de Abastecimento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, José Carlos Koneski, responsável pelo espaço. Ainda de acordo com ele, preço, qualidade e atendimento fazem do local uma ótima opção de compras e lazer para toda a família.

Na loja de calçados de Alaide Soares Nascimento Timião, 54 anos, as sapatilhas são o carro-chefe, mas com a chegada do inverno as botas também começam a dividir as atenções das clientes. “Cada vez mais as mulheres buscam conforto e praticidade”, conta a comerciante, que também vende calçados masculinos e infantis. Alaíde lembra que começou a vender sapatos em 1989 nas feiras de Curitiba. “Trabalhava de terça a domingo, em bairros como Boqueirão e Xaxim, e a cada 15 dias pegava um ônibus para comprar estoque em São Paulo”, recorda.

A partir de 2005, Alaíde e o marido, Benedito, 61 anos, começaram a dividir o trabalho diário entre feiras e o antigo Varejão do Capão da Imbuia. “Durante a semana, eram as feiras e sábado e domingo, o Varejão, sem falar na correria do dia a dia em casa para criar nossa filha, a Elis Franciele”, conta.

Em 2012, com a inauguração do Mercado Regional, a comerciante viu seu trabalho dar uma guinada com a abertura da Elegance Calçados. “Senti muito a diferença. Deixei as feiras e tive que investir em variedade, qualidade e atendimento, pois o público é muito maior e está mais exigente”, recorda ela, que afirma ter adquirido a casa própria e um segundo imóvel graças ao trabalho nos estabelecimentos da Prefeitura.

Dona de um box que comercializa principalmente brinquedos, Lenir França dos Santos, 46 anos, também está no Mercado Regional do Cajuru desde a abertura. “Viajo uma vez por mês e vou na 25 de Março e em outras ruas de comércio em São Paulo para trazer novidades para meus clientes”, salienta ela, que também oferece presentes e itens para a casa.

Segundo a proprietária da Lari Brinquedos (nome em homenagem à caçula Larissa, 13 anos), o atendimento personalizado é um dos diferenciais do local. “A gente aprendeu o gosto dos fregueses e também mantém uma relação muito próxima. Eles retribuem voltando sempre para comprar”, observa Lenir, que comemora os bons resultados da loja. “Apesar da crise, estamos bem. É daqui que tirou o sustento dos meus filhos”, acrescenta a comerciante, que também é mãe de Rodrigo, 22 anos.

A morte da esposa, há oito anos, obrigou o hoje comerciante João Evangelista de Lima, 50 anos, a rever toda a sua vida, inclusive, a profissional. O motivo principal foi estar mais perto dos filhos Mateus, 14 anos, e Angélica, 21 anos. “Com dois filhos ainda para criar, tive que assumir a loja de plantas que era dirigida pela minha esposa ainda no Varejão do Campão da Imbuia. Foi uma decisão difícil, mas que hoje me traz muita alegria”, ressalta o dono da JL Plantas e presidente da Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Regional Cajuru (Acemerc).

Entre flores, mudas, insumos, sementes e utensílios para jardinagem, João Evangelista garante que a transferência da loja para o Mercado Regional, há cinco anos, só trouxe benefícios para o negócio. “A clientela aumentou e, graças a minha dedicação, consegui conquistar mais e mais fregueses”, diz. Ele revela que o local é freqüentado tanto por homens como por mulheres, mas cada um tem um perfil específico. “As mulheres buscam mais flores e informações sobre cuidados, em especial com as orquídeas. Já os homens querem aprender a trabalhar com horta e jardinagem”, diferencia ele.

Há dois anos e meio comandando a Manu Modas, Roseli Meireles, 42 anos, prioriza em suas araras roupas femininas plus size. “Minhas freguesas são mulheres reais. É para elas que sempre estou buscando novidades. Nada de modinha”, observa a comerciante, casada com José Meireles, 45 anos, que dirige uma loja de conservas também no mercado regional. Além das peças femininas acima do número 46, a loja oferece bolsas, cintos mochilas e outros acessórios, além de perfumes de marcas nacionais.

Mix

Inaugurado em abril de 2012, o Mercado Regional do Cajuru tem 1,1 mil metros quadrados e reúne 25 bancas e 16 boxes que vendem também frutas, verduras, carnes, frios e laticínios, cereais, mel, peixes, ovos, bolachas, conservas, mercearia japonesa, massas e bebidas. Também há uma área gastronômica, com restaurante, delicatéssen, lanchonete e café.

Nos fins de semana, agricultores de Campo Largo e Araucária ocupam algumas bancas do espaço para vender hortifrutigranjeiros, bem como produtores de orgânicos de Colombo. Outro grande diferencial do espaço é o estacionamento gratuito.

Serviço: Mercado Regional Cajuru

Local: Avenida Prefeito Mauricio Fruet, 1.880, Cajuru (próximo ao terminal Capão da Imbuia).

Estacionamento gratuito com 60 vagas. Não é preciso fazer cadastro para comprar no Mercado Regional do Cajuru.