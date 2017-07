Quentin Tarantino planeja filme sobre assassinatos de Charles Manson

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O próximo filme de Quentin Tarantino deve retratar Charles Manson e os assassinatos cometidos por seus seguidores, membros da seita conhecida como "A Família". De acordo com o site da revista "The Hollywood Reporter", Tarantino irá escrever e dirigir o filme. O cineasta também teria contatado Brad Pitt e Jennifer Lawrence para fazerem parte do projeto, mas não chegou a um acordo com os artistas. O longa, que ainda não tem título, contará com os irmãos Harvey e Bob Weinstein, envolvidos em filmes anteriores do diretor. Os crimes aconteceram em 1969, quando Charles Manson comandou o assassinato de sete pessoas em Los Angeles por um grupo de seus seguidores. Ainda de acordo com a publicação, a trama do filme deve ser centrada na atriz Sharon Tate, assassinada pelos seguidores de Mason dentro de sua casa. O serial killer ordenou que quatro pessoas atacassem os moradores de uma casa que ele acreditava pertencer a um produtor que o havia rejeitado. No decorrer da noite os membros da seita assassinaram a atriz, então casada com o diretor Roman Polanski e grávida de oito meses. Outras quatro pessoas que estavam na residência também foram mortas. Em 1971, Charles Manson foi condenado a prisão perpétua por esse e outros assassinatos cometidos naquele verão. Ele continua preso. O último trabalho de Taratino foi "Os Oito Odiados, em 2015. O longa venceu o Oscar de melhor trilha sonora original em 2016 e foi indicado nas categorias de melhor direção de fotografia. A atriz Jennifer Jason Leigh recebeu indicação como melhor atriz coadjuvante. O cineasta é responsável por filmes como "Pulp Fiction: Tempos de Violência", "Kill Bill: Vol. 1 e 2" e "Bastardos Inglórios". O projeto sobre Charles Manson seria o primeiro filme baseado em fatos reais envolvendo Tarantino.