Petrobras sobe preço do diesel após 4 cortes seguidos; gasolina cai

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de quatro cortes consecutivos, a Petrobras anunciou nesta quarta (12) aumento de 1,1% no preço do diesel em suas refinarias. O novo valor entra em vigor nesta quinta (13). De acordo com nova política de preços da companhia, os reajustes podem ser feitos até diariamente, com o objetivo de recuperar mercado perdido por importações de terceiros. Esta é a sexta mudança no preço do diesel desde que a política entrou em vigor, no dia 3 de julho. A primeira, no dia 4 de julho, foi um aumento de 2,7%. A estatal anunciou também ajuste no preço da gasolina, com queda de apenas 0,1%, para entrar em vigor a partir de quinta. É a quinta redução seguida no preço do combustível, que foi aumentado em 1,8% no primeiro dia de vigência da nova política de preços.