Atentados na Nigéria deixam ao menos 15 mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma série de atentados com quatro homens-bomba deixou ao menos 15 mortos e 23 feridos nesta quarta-feira (12) em Maiduguri, cidade do nordeste da Nigéria onde atua o grupo extremista Boko Haram. Segundo a polícia, a maioria das vítimas são membros de uma milícia civil de autodefesa. Há relatos conflitantes sobre o ataque, com fontes indicando até 19 mortes e dizendo que os homens-bomba eram, na verdade, mulheres. O Boko Haram é conhecido por sequestrar meninas e utilizá-las em ataques terroristas. Desde 2009, a insurgência do Boko Haram, cujo nome significa "a educação ocidental é proibida", deixou ao menos 20 mil mortos e forçou mais de 2,7 milhões de pessoas a deixarem suas casas na região.