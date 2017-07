Indicados ao Emmy serão anunciados com 'Game of Thrones' fora da corrida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Game of Thrones" venceu o Emmy por melhor drama nos últimos dois anos. Porém, a série que bateu recorde de prêmios não estará entre os indicados anunciados nesta quinta-feira (13). O período de inscrições para a edição de 2017 encerrou no dia 31 de maio, enquanto a data de estreia da série é apenas no dia 16 de julho, deixando a saga fora da corrida pela primeira vez. Com "Game of Thrones" afastada da premiação, a imprensa dos Estados Unidos aponta possíveis indicados às categorias dramáticas. "The Crown", que retrata a Rainha Elizabeth 2ª e venceu o último Globo de Ouro, "The Handmaid's Tale", distopia baseada no romance da escritora Margaret Atwood, "This Is Us", que conta a trajetória de uma família através das décadas, e a série de terror da Netflix "Stranger Things" são apostas para as indicações de Melhor Série Dramática. A cerimônia que apresenta os nomeados será transmitida ao vivo, pelo site do Emmy, a partir das 12h30, na quinta-feira (13). O 69º prêmio Emmy está marcado para o dia 17 de setembro e será apresentado por Stephen Colbert.