Petista defende parecer de Zveiter pela denúncia de Temer

LUIZA FRANCO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Wadih Damous (PT-RJ) falou a favor do parecer de Zveiter e da admissibilidade da denúncia contra Temer. "Temos que dar uma satisfação à sociedade. Não podem pairar dúvidas sobre a conduta do presidente, mesmo que seja inocentado no final. Se matarmos a denúncia, desautorizando o STF a julgá-la, estaremos virando costas para o povo brasileiro", disse. O parecer será aceito ou rejeitado por maioria dos presentes à sessão. A CCJ tem 66 integrantes. Depois disso, segue para o plenário. Para que a ação seja aberta pelo STF (Supremo Tribunal Federal), é preciso que 342 dos 513 deputados votem a favor autorização da instauração do processo. MALUF Paulo Maluf (PP-SP) começou sua fala contra o parecer do relator, Sergio Zveiter (PMDB-RJ), que pediu a aceitação da denúncia contra o presidente Michel Temer. "É um homem correto, decente, honesto, que está sendo acusado de maneira imprópria", afirmou, sobre Temer.