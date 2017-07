Em sabatina, indicado de Trump para o FBI promete independência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Christopher Wray, indicado pelo presidente Donald Trump para o cargo de diretor do FBI (polícia federal americana), prometeu nesta quarta-feira (12) atuar com independência em relação à Casa Branca. "Minha lealdade será à Constituição e ao Estado de Direito", afirmou Wray durante sabatina no Senado. "Jamais permitirei que o trabalho do FBI seja movido por algo além dos fatos, a lei e a busca imparcial pela justiça. Ponto final." Wray foi indicado para o cargo após a demissão de James Comey, em maio, decisão vista por democratas como uma tentativa de Trump de interferir nas investigações do FBI sobre os indícios de conluio entre seus assessores e autoridades russas na eleição, em 2016. A indicação de Wray precisará ser confirmada pelo Senado, que é controlado pelos republicanos. Diretores do FBI são escolhidos para cumprir um mandato de dez anos. Wray, 50, foi vice-secretário de Justiça entre 2003 e 2005, durante o governo de George W. Bush, quando ficou responsável pela divisão criminal e integrou a força-tarefa contra fraude corporativa criada por Bush na época. O advogado é especialista em crimes de colarinho branco. Ele também foi o advogado do governador de Nova Jersey, o republicano Chris Christie, durante o escândalo do "Bridgegate", em 2014. Christie e sua equipe foram investigados por terem fechado faixas de trânsito em uma importante ponte para criar um caos no trânsito como vingança política a um prefeito opositor. Três assessores do republicano foram condenados por crimes federais, mas o governador foi absolvido.