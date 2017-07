'Maia tem autonomia para pensar diferente do presidente', diz Jucá

DANIEL CARVALHO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do PMDB e líder do governo no Senado, Romero Jucá (RR), disse nesta quarta-feira (12) que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tem "autonomia para pensar diferente" do presidente Michel Temer. "Acho que o presidente Maia pode falar dentro da Presidência da Câmara e dentro daquilo que ele pensa e da forma que ele entender. O presidente Rodrigo Maia tem sua autonomia para pensar diferente de mim ou do presidente da República. Não há nenhum tipo de constrangimento quanto a isso", afirmou Jucá após reunião da executiva do PMDB, na manhã desta quarta (12). A declaração foi dada em resposta à manifestação de Maia de que vai engavetar a medida provisória com salvaguardas aos trabalhadores que será editada por Temer para honrar compromisso firmado por Jucá para conseguir aprovar a reforma trabalhista. "Não vou comentar a posição do deputado Rodrigo Maia até porque a medida provisória é congressual. No momento oportuno, o presidente Michel Temer, que fez um compromisso de edição de medida provisória, vai se manifestar. Então, vamos aguardar os fatos", afirmou o líder do Senado. Jucá disse entender que "há urgência e relevância para fazer a medida provisória". "Eu defendo a medida provisória, mas respeito quem pensa de forma diferente", disse o peemedebista. Reservadamente, o Palácio do Planalto tem demonstrado irritação com as movimentações de Rodrigo Maia e aliados para que o presidente da Câmara assuma a Presidência da República. Primeiro na linha sucessória, é Maia quem assume o Executivo caso Temer seja afastado com uma eventual aceitação da denúncia da Procuradoria-Geral da República, segundo a qual o presidente da República cometeu crime de corrupção passiva no exercício do cargo. Diante dos microfones, Temer e seus aliados têm procurado botar panos quentes na confusão. "O deputado Rodrigo Maia tem sido um aliado importante do governo, tem ajudado a aprovar matérias importantes", afirmou Jucá. O líder do PMDB na Câmara, Baleia Rossi (SP), no entanto, também defendeu a manutenção do texto sem alterações. "O PMDB da Câmara não participou de nenhum acordo posterior à votação aqui na Câmara. Portanto, a bancada acredita e defende os pontos que foram votados na reforma trabalhista na Câmara", afirmou Baleia.