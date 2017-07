Querrey aproveita dores de Murray, vence e está na semifinal em Wimbledon

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Andy Murray não vai brigar pelo título em Wimbledon. Nesta quarta-feira (12), o britânico, líder do ranking mundial, sofreu com as dores no quadril que vêm atrapalhando seu desempenho e perdeu para Sam Querrey, 28º do mundo, por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 6/4, 6/7 (4/7), 6/1 e 6/1, em jogo válido pelas quartas de final do Grand Slam. Com o resultado, Querrey atinge a melhor campanha de sua carreira em um Grand Slam. O americano havia chegado nas quartas de final em Wimbledon nos dois últimos anos, seu melhor resultado em competições do tipo até então. Murray venceu o primeiro set por 6 a 3. No segundo, o britânico quebrou Querrey no sétimo game, mas viu o adversário devolver na mesma moeda logo no oitavo. O americano ganhou moral, voltou a pontuar no serviço do favorito e fechou a parcial com 6 a 4, empatando a partida. A alegria de Querrey durou pouco, já que o tenista foi quebrado logo no primeiro game do terceiro set. Quando vencia por 5 a 4, Murray começou a dar sinais de que as dores no quadril voltaram a incomodar, permitindo que o americano pontuasse em seu serviço e empatasse a parcial. O líder do ranking mundial conseguiu levar a melhor no tiebreak, vencendo por 7 a 4 e abrindo 2 a 1 no jogo. No quarto set, a situação física de Murray pesou. Querrey venceu a parcial por 6 a 1 e conseguiu empatar a partida novamente. Querrey aprovou a limitação na mobilidade de Murray para abrir 3 a 0 no começo do quinto set. Murray não conseguiu reagir e perdeu a parcial por 6 a 1, decretando a derrota para o americano. Se Novak Djokovic for campeão em Wimbledon, vai roubar a liderança do ranking de Murray. O sérvio enfrenta o tcheco Tomas Berdych, também pelas quartas de final do Grand Slam, ainda nesta quarta-feira. Na semifinal, Querrey vai enfrentar o vencedor do duelo entre o croata Marin Cilic, sexto colocado no ranking da ATP, e o luxemburguês Gilles Muller, 26º.