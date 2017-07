Deputado Rubens Bueno anuncia voto contra Temer

O deputado federal paranaense Rubens Bueno (PPS), que integra a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, anunciou ontem que votará pelo prosseguimento da denúncia feita pela Procuradoria Geral da República contra o presidente Michel Temer. Na avaliação do parlamentar, é papel do Supremo, e não do Legislativo, julgar se há provas ou não que justifiquem o acatamento de denúncia de corrupção passiva contra o peemedebista. A posição é a mesma definida nesta terça-feira pela bancada do PPS.

