Banhistas fazem 'corrente humana' e salvam família de afogamento em praia dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma banhista liderou uma operação de resgate que evitou o afogamento de uma família em Panama City Beach, na Flória, nos Estados Unidos, no sábado (8). Jessica Simmons estava na praia quando notou uma agitação na água. Em relato postado no Facebook, que já tem quase 4 mil curtidas, ela diz que pensou se tratar de um tubarão, mas logo percebeu que nove adultos e duas crianças haviam sido arrastados pela maré e estavam se afogando. Com uma prancha de surf, Jessica remou até o grupo enquanto mais de 70 banhistas se juntaram e formaram uma "corrente humana". "Ver pessoas de diferentes raças e gêneros entrarem em ação para ajudar pessoas totalmente estranhas é absolutamente incrível!", escreveu ela na rede social. Na postagem, Jessica conta que ajudou um por um os afogados a chegar à "corrente humana", que os levou de volta á areia. Uma idosa pediu para que a banhista a deixasse morrer e salvasse sua família; ela e todo o grupo foi resgatado com vida. Segundo o UOL, a senhora sofreu um infarto e uma das crianças quebrou a mão. A foto da "corrente humana" está disponível em https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1540121166018292&set=a.186541968042892.41345.100000612702633&type=3