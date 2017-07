ONU descobre 38 prováveis valas comuns no Congo; total passaria de 80

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ONU anunciou nesta quarta-feira (12) a descoberta de 38 prováveis valas comuns na região de Kasai, no Congo, onde conflito entre milícias já deixou milhares de mortos e deslocados desde agosto de 2016. Casos confirmadas as valas, o número dos túmulos identificados sobe para ao menos 80 desde o início dos embates. Mais de 3.300 pessoas foram mortas e 1,4 milhão forçadas a fugir desde que o presidente Joseph Kabila sinalizou que se recusaria a deixar o cargo no fim de seu mandato constitucional, em dezembro de 2016, acirrando a tensão dentro do país. De acordo com um porta-voz da missão de paz da ONU no Congo, as valas foram identificadas em seis locais diferentes durante uma missão na semana passada. O governo do Congo diz que os túmulos são resultados das ações da milícia Kamuina Nsapu, que quer a retirada de forças militares da região. Em março, no entanto, fontes da agência de notícias Reuters afirmaram terem visto caminhões do exército despejando corpos nas valas. A ONU tem alertado repetidamente que tropas congolesas têm feito o uso excessivo da força. O governo nega.