Ansel Elgort vem ao Brasil para divulgar 'Em Ritmo de Fuga'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ansel Elgort, famoso pelo papel no filme "A Culpa é das Estrelas", anunciou nesta quarta-feira (12) que vem ao Brasil lançar seu novo filme, "Em Ritmo de Fuga". O ator confirmou, pelo Twitter, que chega em São Paulo junto com o diretor Edgar Wright no dia 23 de julho. "Em Ritmo de Fuga" será lançado no país em 27 de julho. Na trama, Baby (Ansel Elgort) trabalha como motorista de fuga para um grupo de ladrões de banco. Kevin Spacey, Jamie Foxx, Jon Bernthal, Jon Hamm e Lily James também estrelam o longa. Confira o trailer.