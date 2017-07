Adolescente morre em tentativa de assalto próxima a escola no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um adolescente de 15 anos foi morto a caminho da escola na manhã desta quarta-feira (12), em Água Santa, zona oeste do Rio. Ele foi baleado por assaltantes em uma moto ao se recusar a entregar seu celular. O crime ocorreu por volta das 7h, a poucos metros da escola. O jovem morreu no local. A manhã desta quarta-feira (12) foi de violência no Rio. No túnel Rebouças, uma das principais ligações da zona sul com a zona norte, uma tentativa de assalto terminou com um médico baleado, por volta das 7h30. Também nesse caso, a vítima teria reagido. O médico foi encaminhado ao hospital Miguel Couto e não precisou passar por cirurgia. Seu quadro de saúde é estável. O jovem baleado no caminho da escola em Água Santa já teria sido vítima de violência, segundo amigos do aluno ouvidos no local pela reportagem do portal "G1". De acordo com eles, na semana anterior, o adolescente já havia resistido a uma tentativa de assalto no mesmo lugar, ao perceber que os assaltantes não estavam armados. Desta vez, os homens carregavam armas e dispararam quando o jovem negou entregar seu celular. O Rio vive o recrudescimento da violência a ponto de as aulas serem afetadas. Segundo reportagem da Folha de S.Paulo publicada nesta quarta-feira (12), dos 100 dias letivos deste ano, em pelo menos 93 houve interrupção de aulas em alguma unidade da na rede municipal, que cuida da educação básica, em função da violência. Ao todo, 381 escolas, ou 25% da rede municipal, ficaram sem aulas em algum dia do ano devido a ocorrência de tiroteios próximos aos locais de ensino. O resultado foram 129 mil crianças afetadas.