Deputado fala de 'Temeromofóbicos' e chama relator de 'burro'

DANIEL CARVALHO E LUIZA FRANCO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O deputado Wladimir Costa (SD-PA) dividiu os deputados de oposição em "Temeromofóbicos" e "Temerenrustidos", desferindo críticas pessoais a alguns deles, inclusive chamando o relator, Sergio Zveiter (PMDB-RJ), de "burro e desqualificado". "Eles só falam de Temer, Temer, Temer. Isso é um 'Temeromofóbico'. Os 'Temerenrustidos' amam o Temer, aplaudem o Temer, mas ficam um pouco mais tímidos por causa do partido", gritou Wladimir Costa. Ao mencionar a deputada Luiza Erundina (PSOL-SP), chamou-a de "menos nobre". Disse que a deputada Maria do Rosário (PT-RS) está "bastante melecada em vários casos" e, ao falar do passado pobre da deputada Benedita da Silva (PT-RJ), disse que ela "teve que usar calcinhas de plástico". "Nunca conversei com ele sobre as minhas calcinhas", reagiu Benedita. Em seguida, passou a atacar o relator. "Volte a estudar direito. O senhor está ruim de direito. O senhor envergonhou sua categoria. Se o senhor voltar à advocacia vai passar fome. O senhor é burro, incompetente, desqualificado", gritou. Ele também atacou os artistas que lançaram nesta semana o site "#342", movimento para pressionar deputados a votarem pela admissibilidade da denúncia contra Temer. "Ali é que está a quadrilha que roubou a Lei Rouanet", disse o deputado, criticando artistas nominalmente. "Glória Pires, uma verdadeira puxa-saco do PT. Ela sustenta aquela marido dela que nunca fez sucesso na carreira dele", afirmou, referindo-se ao músico Orlando Morais. O presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), determinou que os xingamentos sejam retirados das notas taquigráficas.