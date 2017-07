Curitiba recebe o 21º Festival de Teatro de Bonecos

(foto: Divulgação)

O colorido e a alegria da arte milenar do teatro de bonecos vai agitar Curitiba na próxima semana. De 17 a 23 de julho, acontece o 21º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos, com apresentações, exposição e palestra.

Serão 30 espetáculos com companhias de Curitiba, São José dos Pinhais e Lapa (PR), Belo Horizonte (MG), Taguatinga e Brasília (DF), João Pessoa (PA), Porto Alegre (RS), Bombinhas e Itajaí (SC), São Paulo (SP).

O Festival irá ocupar o auditório Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório) e Teatro Zé Maria – o Teatro de Classe, além de apresentações no Salão de Exposição do Centro Cultural Teatro Guaíra, Biblioteca Pública do Paraná, Teatro Dr. Botica e Hospital Pequeno Príncipe. Também serão apresentados espetáculos na rua, ao lado do CCTG, e em municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Bocaiuva do Sul, Tunas, Cerro Azul, Campina Grande do Sul e Rio Branco Sul).

O ingresso, no valor de R$10,00 e R$5,00, vale para apresentações no auditório Glauco Flores da Sá Brito, Teatro Zé Maria e Dr. Botica. Os demais espaços têm apresentações gratuitas, obedecendo a capacidade de público de cada local.

Os grupos participantes apresentarão técnicas como manipulação direta, por vara, fio, luva, sombra e empanada.

Também será montada exposição – no Salão de Exposição do CCTG –, com entrada gratuita, com bonecos de manipulação de técnicas variadas e uma lojinha, que será gerenciada pela Associação Paranaense de Teatro de Bonecos.

O 21º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos tem apoio do Instituto O Boticário e da Associação Paranaense de Teatro de Bonecos, realização Centro Cultural Teatro Guaíra e Secretaria de Estado da Cultura.

Serviço

21º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos

Ingressos R$10,00 e R$5,00

Dia 17 a 21

O Violinista

Espaço Bonecos Teatro Guaíra | Salão de Exposição

Das 11h às 13h

Livre | 1 minuto e 45seg | Caixa de Lambe Lambe ou teatro em miniatura

Cia Sandra Baron | Bombinhas SC

17 a 21

De La Múrcia

Espaço Bonecos Teatro Guaíra | Salão de Exposição

Das 11h às 13h

Infantil a partir de 6 anos | 5 minutos | Caixa de Lambe Lambe ou teatro em miniatura

Cia Caixarola | Curitiba PR

De 17 a 21

Copélia

Espaço Bonecos Teatro Guaíra | Salão de Exposição

Das 11h às 13h

Caixa de Lambe Lambe ou teatro em miniatura

Livre | Conceição Rosière | Belo Horizonte MG

Dia 17

Casos Cascudos

Espaço Bonecos Teatro Guaíra | Salão de Exposição

14h

Livre | 50 minutos / Cia da Tribo | São Paulo SP

Dia 17

Menino Vô Tê Contá

Biblioteca Pública do Paraná | Hall de Entrada

15h

Livre | 50 minutos

Companhia Cia 7art Produções Artísticas Ltda | Curitiba PR

Dia 17

Palestra com Conceição Rosière

Auditório Glauco Flores de Sá Brito - Miniauditório

17h

A História do teatro de Bonecos do Oriente ao Ocidente

Palestra demonstrativa com apresentações de bonecos de várias partes do mundo.

Dia 17

Brechó da Humanidade

Teatro Zé Maria - O Teatro da Classe

19h

a partir de 10 anos | 50 minutos

Rudinei Morales – Teatro de Animação | Porto Alegre RS

Dia 18

A Menina e o Mundo

Biblioteca Pública do Paraná | Hall de Entrada

Das 10h às 13h

Livre | 3minutos | Caixa de Lambe Lambe ou teatro em miniatura

Companhia Substrato Cênico Produções Artísticas | Curitiba PR

Dia 18

Seu Geraldo Voz e Violão

Espaço Bonecos Teatro Guaíra | Salão de Exposição (limite para 100 pessoas)

14h

Livre | Pigmalião Escultura que Mexe | Belo Horizonte MG

Dia 18

O Teatro de Caixa

Espaço Bonecos Teatro Guaíra | Espaço Bonecos Guaíra - calçada da Rua XV de Novembro

15h

Livre | 90 minutos

Cia Rudinei Morales – Teatro de Animação | Porto Alegre | RS

Dia 18

Antenor e o Boizinho Voador

Auditório Glauco Flores de Sá Brito - Miniauditório

16h

Livre | 50 minutos

Cia Lumare P&B | Lapa PR

Dia 18

Vozes de Abrigo

Teatro Zé Maria - O Teatro da Classe

19h

Infantil partir de 10 anos | 60 minutos

Cia Laica Curitiba PR

Dia 19

Homem Palco

Hospital Pequeno Príncipel Pequeno Príncipe

9h30

Livre | 50 minutos / Cia Títeres De Kapotte | Curitiba PR

Dia 19

Os Bichos

Espaço Bonecos Teatro Guaíra | Salão de Exposições (limite para 100 pessoas)

14h

Livre | 45 minutos

Companhia Almazém Produções Artísticas Ltda | Curitiba PR

Dia 19

O Coelho e a Tartaruga

Teatro de Bonecos Dr Botica

15h e 17h

Livre | 45 minutos

Companhia Cia Miiller Teatro De Bonecos | Curitiba PR

Dia 19

Olhando-Te

Auditório Glauco Fores de Sá Brito - Miniauditório

16h

A partir de 4 anos | 45 minutos

Companhia Merengue / Curitiba PR

Dia 19

A Menina e o Lampião

Teatro Zé Maria - O Teatro da Classe

19h

Livre | 50 minutos

Cia Filhos da Lua | Curitiba PR

Dia 20

Colcha de Retalhos

Espaço de Bonecos Teatro Guaíra | Salão de Exposições (limite para 100 pessoas)

14h

Livre | 55 minutos

Cia Boca De Cena / João Pessoa PA

Dia 20

Uma História do Dr. Botica

Teatro de Bonecos Dr Botica – (Shopping Estação)

15h e 17h

Livre | 45 minutos

Companhia Almazém Produções Artísticas Ltda | Curitiba PR

Dia 20

Os Compadres

Auditório Glauco Flores de Sá Brito - Miniauditório

16h

Livre | 40 minutos

Companhia Karagozwk | Curitiba PR

Dia 20

Tropeço

Teatro Zé Maria - O Teatro da Classe

19h

Adulto 14 anos | 45 minutos

Companhia Tato Criação Cênica | Curitiba PR

Dia 21

Exemplos de Bastião

Espaço de Bonecos Teatro Guaíra | Salão de Exposição (limite para 100 pessoas)

14h

Livre | 50 minutos

Mamulengo Sem Fronteiras | Taguatinga DF

Dia 21

A Lenda das Amendoeiras em Flor

Teatro de Bonecos Dr Botica (Shopping Estação)

15h e 17h

Livre | 40 minutos

Cia Caçuarte Produções Artísticas | Curitiba PR

Dia 21

Surpresa

Auditório Glauco Flores de Sá Brito - Miniauditório

16h

Livre | 45 minutos

Cia Tibiribão Teatro de Bonecos | São José dos Pinhais | PR

Dia 21

Um Príncipe Chamado Exupéry

Teatro Zé Maria - O Teatro da Classe

17h e 19h

Adulto | 50 minutos

Cia Mútua | Itajaí | SC

Dia 22

A Menina do Mundo da Lua

Teatro de Bonecos Dr Botica (Shopping Estação)

13h, 15h e 17h

Livre | 40 minutos

Companhia Substrato Cênico Produções Artísticas | Curitiba PR

Dia 22

Iara – O encanto das Águas

Teatro Zé Maria - O Teatro da Classe

16h

Livre | 40 minutos

Cia Lumiato Teatro de Formas Animadas | Brasília DF

Dia 22

Rapunzel Circus

Auditório Glauco Flores de Sá Brito - Miniauditório

17h

Livre

Trágica Cia de Arte | Curitiba PR

Dia 23

Colecionador de Histórias

Teatro de Bonecos Dr Botica (Shopping Estação)

13h, 15h e 17h

Livre | 45 minutos

Companhia Di Trento Produções | Curitiba PR

Dia 23

Berenices

Teatro Zé Maria - O Teatro da Classe

16h

Livre | 60 minutos

Grupo Morpheus Teatro | São Paulo SP

Dia 23

As Aventuras Possíveis

Auditório Glauco Flores de Sá Brito - Miniauditório

16h

Livre | 40 minutos

Grupo Teatral Alto Peças | Curitiba PR

O Grande Circo Trapizonga (datas a serem definidas)

Região Metropolitana de Curitiba

Bocaiuva do Sul, Tunas, Cerro Azul, Campina Grande do Sul e Rio Branco Sul

Livre |40 minutos

Teatro Perrota | Curitiba PR