MIS libera venda de ingressos para mostra sobre Renato Russo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em homenagem a Renato Russo, o MIS inaugura em setembro uma exposição sobre a vida e o trabalho do cantor. A mostra é resultado de uma vasta pesquisa realizada no antigo apartamento do artista, no Rio de Janeiro, onde viveu de 1990 a 1996. Trazendo uma abordagem mais intimista sobre o cantor, a exposição é composta por cerca de 700 objetos pessoais como peças de roupa, documentos escolares, desenhos, fotos e manuscritos, além de folhetos e artigos que abordam cronologicamente sua carreira. Os ingressos para visitar a exposição a partir do dia 8 de setembro custam R$ 30 e ficarão disponíveis para compra pelo site Ingresso Rápido a partir das 12h desta quinta-feira (13), Dia Mundial do Rock. Na pré-estreia (6/9), os ingressos custam R$ 80 e os visitantes ganham um pôster exclusivo. O museu oferece meia-entrada para estudantes, idosos e professores da rede pública, além de realizar a campanha "Leia um Livro", que oferece 50% de desconto para os visitantes que levarem um a obra de ficção em bom estado -os livros são doados para instituições selecionadas pelo MIS.