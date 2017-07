Sá vai treinar Bellucci, e brasileiros vão jogar torneios de duplas juntos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem técnico desde que encerrou sua parceria com João Zwetsch, Thomaz Bellucci terá André Sá como treinador. O segundo, no entanto, não vai se aposentar do circuito profissional, e os tenistas brasileiros jogarão torneios de duplas juntos. "A ideia nasceu durante uma conversa, no torneio de grama de Eastbourne. Como já iríamos jogar duplas nesses três torneios, surgiu a oportunidade do André me ajudar nos treinamentos, mas a prioridade dele continua sendo jogar", disse Bellucci. "Acredito que será uma boa experiência para os dois. O André tem uma grande vivência no circuito e poderá me ajudar bastante durante essas três semanas", completou. Bellucci e Sá vão reeditar a parceria formada nas Olimpíadas de 2012 e 2016. A nova parceria disputará as chaves de duplas dos torneios de Bastad, Gstaad e Kitzbuhel, os três no saibro. "Meu objetivo principal é seguir jogando. Como vamos jogar juntos os próximos três torneios, por que não fazermos um teste? O Thomaz é um grande jogador, de talento incrível e que tem todas as condições físicas, técnicas e emocionais para estar entre os 30 melhores do mundo, e eu vou fazer de tudo para ajudá-lo a chegar lá", afirmou Sá.