Polícia prende golpista que recebia benefícios de aposentados e pensionistas

(foto: Polícia Civil)

Um homem, de 50 anos, foi preso em flagrante dentro de uma agência bancária, no bairro Alto da XV, no momento que tentava abrir uma conta em nome de terceiros, a fim de realizar empréstimos financeiros. O homem ainda é suspeito de fraudar diversos documentos para receber benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

