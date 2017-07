Filme sobre a Operação Lava Jato ganha seu primeiro trailer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme sobre a Operação Lava Jato ganhou seu primeiro trailer nesta terça-feira (11). Batizado de "Polícia Federal - A Lei É para Todos", o longa aborda a história por trás da operação. O trailer mescla cenas de ação policial com suspense investigativo. Programado para estrear no Dia da Independência (7 de setembro), o filme é dirigido por Marcelo Antunez e conta com nomes como Antonio Calloni, Flávia Alessandra, Bruce Gomlevsky, João Baldasserini, Rainer Cadete e Ary Fontoura no elenco. A narrativa da trama é contada a partir da visão do delegado Ivan, interpretado por Calloni, que, com a sua equipe da Polícia Federal e com a força-tarefa do Ministério Público Federal tentam desvendar o esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina envolvendo a Petrobras, empreiteiras e políticos.