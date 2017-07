Douglas Costa agradece Rafinha, do Bayern, e é anunciado na Juventus

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Reforço da Juventus, Douglas Costa realizou exames médicos em Turim nesta quarta-feira (12) antes de assinar contrato com o clube italiano. Por meio de sua conta pessoal no Instagram, o meia-atacante brasileiro agradeceu ao Bayern de Munique e especialmente ao compatriota Rafinha, seu companheiro no clube alemão. "Gostaria de agradecer ao Bayern, a todos os torcedores, jogadores e especialmente meu amigo Rafinha pelo apoio durante minha jornada em Munique. Foi um período especial e nunca vou esquecê-lo, estará em meu coração. Obrigado de novo e boa sorte", escreveu Douglas. O jogador estava no Bayern de Munique desde 2015. Ele chega à Juventus por empréstimo de um ano, com custo inicial de 6 milhões de euros (R$ 22,25 milhões). O acordo, contudo, contará com uma cláusula de prioridade de compra de 40 milhões de euros (R$ 148 milhões) ao final do contrato. Com algumas condições no vínculo, a aquisição poderá se tornar obrigatória. Segundo comunicado oficial emitido pela Juventus, Douglas chegou a Turim na noite de terça-feira (11) e passou a manhã realizando exames médicos no clube. Mais tarde, o clube italiano anunciou o jogador oficialmente em seu site.