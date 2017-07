A trajetória de Lula

1945 Garanhuns Nasce em Garanhuns (PE). Em 1952, muda-se com a família para o Guarujá (SP) e, três anos depois, para São Paulo 1975 Sindicato É eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Reeleito em 1978, organiza as primeiras greves do ABC durante a ditadura militar (1964-1985) 1980 PT PT é fundado em São Paulo; Lula é escolhido presidente do partido com 70% dos votos 1982 Eleição SP Na primeira eleição do PT, Lula concorre ao governo de São Paulo e fica em quarto lugar 1986 Deputado PT elege 16 deputados federais, entre eles Lula (o mais votado do país, com mais de 600 mil votos) 1988 Constituição PT, do qual Lula era líder, se recusa a aprovar a Constituição de 88. Anos mais tarde, ex-presidente diz apoiar o texto 1989 Collor Lula concorre à Presidência pela primeira vez e é derrotado por Fernando Collor (PRN) 1992 Impeachment Como presidente do PT, é um dos articuladores da abertura do processo de impeachment de Collor 1994 FHC 1 x 0 Perde eleição à Presidência para Fernando Henrique Cardoso (PSDB) no primeiro turno 1997 CPEM O advogado Roberto Teixeira, que cedeu a Lula um imóvel onde ele morou de graça de 1989 a 1997, é acusado de ajudar empresa a obter contratos com prefeituras petistas 1998 FHC 2 x 0 Lula disputa mais uma vez com FHC e perde no primeiro turno 2002 Presidente É eleito presidente vencendo José Serra (PSDB). Com a "Carta ao Povo Brasileiro", o PT firma compromisso com uma política econômica ortodoxa 2005 Mensalão Em entrevista à Folha de S.Paulo, deputado Roberto Jefferson (PTB) acusa petistas de comprar apoio no Congresso. O escândalo do mensalão faz José Dirceu e outros dirigentes do partido saírem do governo 2006 Reeleição Lula é reeleito com 60,8% dos votos 2014 Lava Jato Polícia Federal deflagra a Operação Lava Jato, que descobre um esquema bilionário de desvios na Petrobras 2015 Pixuleco Torna-se alvo dos protestos contra o governo e inspira a criação de um boneco gigante, o Pixuleko 2016 Alvo da PF Torna-se alvo da Lava Jato por suspeitas envolvendo um tríplex em Guarujá e um sítio em Atibaia. Também é investigado na Operação Zelotes 2016 Ministro Em março, a então presidente Dilma Rousseff nomeou Lula como ministro da Casa Civil. O PSDB e o PPS moveram um mandado de segurança para suspender a nomeação por "desvio de finalidade", alegando que Lula, investigado na Lava Jato, tinha como objetivo sair da jurisdição de Sergio Moro. O ministro do STF Gilmar Mendes acatou o pedido e Lula perdeu o cargo 2016 Impeachment Apesar das tentativas de articulação de Lula para salvar o mandato de Dilma Rousseff, ela foi afastada temporariamente pelo Senado no dia 12 de maio de 2016. Em 31 de agosto, Dilma perdeu o cargo definitivamente, em votação na mesma Casa, por 61 votos a 20 2017 Morte de Marisa Marisa Letícia Lula da Silva, mulher do ex-presidente, morreu no dia 3 de fevereiro, aos 66 anos, vítima de um AVC 2017 Depoimento a Moro Lula depôs ao juiz Sergio Moro, em Curitiba, no dia 10 de maio, e voltou a negar envolvimento em atos ilícitos