Uma estagiária de direito foi presa em flagrante no início da tarde desta terça-feira (11), na Penitenciária Central do Estado II - Unidade de Segurança (PCEII-US), localizada no Complexo Penitenciário de Piraquara, Região Metropolitana de Curitiba, ao tentar entrar com celulares.

Para ler a matéria completa acesse o blog Plantão de Polícia