Condenação de Lula não tem embasamento, diz líder petista

DANIEL CARVALHO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O líder do PT na Câmara, Carlos Zarattini (SP), criticou o fato de a condenação do ex-presidente Lula ser divulgada pelo juiz Sergio Moro no mesmo dia em que a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) discute denúncia contra o presidente Michel Temer. "Mais uma vez as coincidências de Sergio Moro, que coloca na pauta a condenação do Lula, que não tem embasamento em provas. Além disso, Moro foi quem condenou, quem investigou, quem denunciou e julgou", disse o líder petista. Zarattini afirmou que falou com Lula por telefone, mas antes de saber da condenação. Afirmou que o ex-presidente estava tranquilo e a conversa foi sobre reforma política.