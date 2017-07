Rihanna lança terceira coleção de sapatos com o designer Manolo Blahnik

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No vídeo do single "Wild Thoughts" foi impossível não notar as sandálias gladiadoras que Rihanna, 29, estava usando. Os sapatos foram desenhados pela própria cantora, em uma parceria com o designer Manolo Blahnik. A dupla se uniu para lançar sua terceira e última coleção, chamada "So Stoned". O designer disse que trabalhar com Rihanna "foi maravilhoso" e que "a paixão, criatividade e estilo da cantora estão presentes nos sapatos". Em seu Instagram, Rihanna publicou uma foto usando as sandálias "Poison Ivy". Além das gladiadoras, outros três estilos de calçados fazem parte da coleção, que é fabricada com cristais Swarovski. As edições limitadas já estão a venda e os preços vão de R$ 5.000 a R$ 18 mil.