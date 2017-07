UFPR alerta para golpe que oferece trabalho temporário em concursos

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) alerta professores, servidores e alunos a respeito de um golpe que se utiliza de emails falsamente assinados por professores da instituição para supostamente recrutar interessados em prestar serviços temporários em vestibulares e concursos. Mensagens com esse teor chegaram nos últimos dias às caixas de emails institucionais de vários integrantes da comunidade universitária.

As mensagens são enviadas com a assinatura de professores da UFPR, com o uso de emails falsos. O texto pede indicações de “alunos e amigos” para vagas de coordenadores e auxiliares para atuação em processos seletivos, para contratação imediata. Os golpistas orientam os interessados a pagar uma taxa de cadastramento no valor de R$ 150, além de pedir dados pessoais, como CPF, RG e telefone.

Golpe semelhante já foi aplicado em outras cidades, como São José dos Campos (SP) e Teresina (PI), utilizando em cada local emails falsos de instituições de ensino e pesquisa da região.