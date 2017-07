Cavaliers e Lakers se reforçam para temporada 2017/2018 da NBA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers continuam se reforçando para a temporada 2017/2018 da NBA. Os atuais vice-campeões da liga profissional americana anunciaram José Calderón e Jeff Green e acertaram com Cedi Osman, enquanto os californianos fecharam com Kentavious Caldwell-Pope. Após perderem a final de 2017 para o Golden State Warriors, os Cavs anunciam mudanças em seu elenco para a temporada. O armador José Calderón e o ala Jeff Green foram confirmados pela franquia de Cleveland e devem ocupar os lugares que foram de Deron Williams e Derrick Williams na última temporada. Além disso, de acordo com a emissora americana "ESPN", os Cavs fecharam a vinda de um reforço da Europa para a próxima temporada. O ala turco Cedi Osman, 31ª escolha do Draft de 2015, fechou contrato de três anos e valor total de US$ 8,3 milhões (cerca de R$ 26,8 milhões). Os Cavs devem pagar US$ 700 mil (aproximadamente R$ 2,3 milhões) ao Anadolu Efes pela liberação de Osman. Assim como a franquia de Cleveland, os Lakers também têm reforço para a próxima temporada. Também de acordo com a "ESPN", o ala-armador Kentavious Caldwell-Pope fechou contrato de um ano e US$ 18 milhões (pouco menos de R$ 58,1 milhões) com os californianos. O Houston Rockets também tenta se reforçar para a próxima temporada. Ainda de acordo com a "ESPN", a franquia texana tenta viabilizar a contratação de Carmelo Anthony por meio de troca com o New York Knicks.