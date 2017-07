Imprensa internacional repercute condenação de Lula por corrupção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva repercutiu nesta quarta-feira (12) na versão digital dos principais jornais e revistas do mundo. O americano "The New York Times" enviou notificação aos leitores que têm o aplicativo móvel do jornal noticiando a sentença proferida pelo juiz Sergio Moro. "O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, figura influente na região, foi condenado a quase dez anos de prisão", informa o "NYT". O "Washington Post" também enviou notificação aos seus leitores: "Ex-presidente brasileiro Lula condenado por corrupção". O jornal britânico "Financial Times" e a rede BBC, além do francês "Le Monde", também noticiaram com destaque em suas plataformas digitais a condenação do petista.