PT e movimentos de esquerda convocam ato na Paulista

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PT de São Paulo e integrantes de movimentos de esquerda organizam nesta quarta-feira (12) ato contra a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um grupo de apoiadores já estava de sobreaviso diante da expectativa de condenação. O protesto está programado para acontecer às 17h na avenida Paulista. Lula foi condenado, nesta quarta (12), a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex de Guarujá (SP). A sentença do juiz Sergio Moro é a primeira contra o petista no âmbito da Lava Jato. Ele não será preso -pelo entendimento do Supremo, só começará a cumprir a pena se a segunda instância ratificar a decisão. Se a confirmação da sentença na segunda instância não acontecer antes da eleição de outubro de 2018, ele não será enquadrado na Lei da Ficha Limpa e poderá ser candidato. Esta condenação na esfera penal é um caso inédito no Brasil contra presidentes ou ex-presidentes da República. Nenhum dos antecessores chegou a ser objeto de decisão judicial desfavorável.