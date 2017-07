(foto: Hedeson Alves/SEED)

O último dia de aulas do primeiro semestre letivo para um milhão de estudantes das 2,1 mil escolas da rede pública estadual será nesta sexta-feira (14). O recesso de julho vai até o dia 23. Nos dias 24 e 25 (segunda e terça) acontece a Semana Pedagógica, que é reservada a debates com professores e funcionários da educação. Para os alunos, as aulas serão retomadas somente na quarta-feira (26), e seguem até 20 de dezembro, quando será encerrado o ano letivo de 2017.

A secretária de Estado da Educação, professora Ana Seres, destaca a importância dos debates da Semana Pedagógica, ao afirmar que esses dias de trabalho com os professores e funcionários da educação, dentro da escola, vão dar oportunidade à formação continuada dos profissionais. “São promovidas discussões sobre temas importantes que afetam a vida dos estudantes e que fazem parte do cotidiano da escola”, diz a secretária. Nesta semana pedagógica, a segunda deste ano, o foco está na gestão e em debates mais detalhados sobre conselho de classe, abandono escolar, mediação de conflitos, relações interpessoais no ambiente escolar e alimentação dos nossos estudantes.

Ana Seres frisa, ainda, que a Secretaria da Educação está desenvolvendo políticas públicas para a educação integral. “Temos feito vários esforços nesse sentido e mantemos mais de 60 unidades com tempo integral. Essa iniciativa contribui para a melhoria dos nossos índices educacionais”, disse.

A secretária lembra que no segundo semestre serão chamados cerca de trezentos professores remanescentes do concurso de 2013 para reforçar o Quadro Próprio do Magistério. Atualmente, a rede pública estadual tem mais de cem mil profissionais, entre concursados e temporários.

OFICINA – Para quem gosta de tecnologia e busca atividades durante o recesso, a Secretaria estadual da Educação oferece oficinas de tecnologia para alunos, professores e comunidade. As atividades serão desenvolvidas de 21 no Seed Lab da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais (DPTE), no bairro Boqueirão, em Curitiba.

As inscrições estão abertas e são gratuitas, sendo necessário levar materiais para as atividades somente nas oficinas “Crie o seu próprio Spinner” e “Criando um Agitador Magnético”. Os materiais são de baixo custo e estão listados na página oficial do evento. Os participantes podem levar suas criações para casa, no final das atividades.

Interessados devem se inscrever no site seedlabjulho2017.vpeventos.com/ até o dia 16 de julho. Após efetuar a inscrição, é necessário selecionar uma das atividades listadas para confirmar a participação. A idade mínima para frequentar as oficinas é de oito anos.

Acesse a íntegra do calendário escolar:

www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/calendario/calendario_escolar_2017.pdf