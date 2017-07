Governo colombiano concede anistia e indultos a 7.696 ex-guerrilheiros das Farc

O governo colombiano beneficiou 7.696 ex-guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) com anistias e indultos como parte do acordo de paz, informou o presidente Juan Manuel Santos, que ressaltou o empenho do Judiciário para tal fim. A informação é da agência Télam.

"Até hoje os juízes já concederam 191 indultos através da Lei de Ordem Pública, 413 anistias (por direito), 680 liberdades condicionais e 407 traslados a zonas vizinhas, para um total de 1.691 situações resolvidas judicialmente", disse Santos na terça-feira (11) à noite no Palácio da Justiça, em Bogotá.

Além disso, se soma a assinatura ontem por parte do presidente de um decreto com o que 6.005 ex-guerrilheiros foram anistiados por via administrativa de delitos políticos e conexos.