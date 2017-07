Hotsite e 0800 informam servidores de Curitiba sobre migração para a Caixa

(foto: Reprodução)

Site e 0800 sobre salários na Caixa já estão em funcionamento

12/07/2017 14:05:00

principal

O hotsite e o telefone que a Caixa Econômica Federal criou especificamente para atender os servidores da Prefeitura de Curitiba sobre o processo de mudança no pagamentos dos salários já estão em funcionamento. O site é o www.caixa.gov.br/meusalarionacaixa/curitiba e o número do telefone é 0800 726 8068 (opção 6).

A partir da próxima segunda-feira, 17 de julho, será possível reprogramar pelo telefone, se assim for necessário, os encontros agendados para os servidores tratarem diretamente da transferência com funcionários do banco.

A partir de agosto, a folha de salários da Prefeitura de Curitiba passará a ser paga pela Caixa, em substituição ao Santander, cujo contrato vence no final de julho. A medida vale para todos os servidores ativos, aposentados, pensionistas e estagiários.

A substituição de banco, no entanto, não é obrigatória. Os servidores podem solicitar a portabilidade dos salários para a instituição de sua preferência.