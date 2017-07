Diego Souza se reapresenta ao Sport e novela chega perto do fim

ROBERTO OLIVEIRA RECIFE, PE (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Diego Souza se reapresentou ao Sport na tarde desta quarta-feira (12), um dia após o previsto. Ausente da programação do time desde domingo (9) sob alegação de problemas pessoais, o jogador chegou a viajar ao Rio de Janeiro. Com a promessa de voltar aos treinos na terça-feira (11), acabou adiando a volta, e só desembarcou no Recife na noite de terça. O atleta, que é desejado pelo Palmeiras, chegou à dependências do clube pouco antes do início do treino, marcado para as 15h30. Segundo o clube, o camisa 87 deverá se pronunciar a respeito apenas após as atividades. Ausente na vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Coritiba, na segunda-feira (10), o meia deverá atuar normalmente nesta quinta-feira (13), em casa, diante da Chapecoense. Como será seu sétimo jogo no Campeonato Brasileiro 2017, o meia não poderá mais defender outro time da Série A na temporada.