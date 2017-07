Pressionado, presidente interino do PSDB convoca executiva para marcar convenção

THAIS BILENKY SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pressionado por correligionários, o presidente interino do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), convocou uma reunião da executiva nesta quinta-feira (12). Ele pretende referendar sua proposta de convenção do partido em agosto. Tasso surpreendeu tucanos ao anunciar a convenção na segunda-feira, sem consulta pré-via à executiva. Ele vem sendo pressionado por suas declarações favoráveis ao desembarque do PSDB do governo Michel Temer. Criticado por José Aníbal, presidente do Instituto Teotônio Vilela publicamente, Tasso se exaltou em reunião de líderes em São Paulo. Outros tucanos como o prefeito paulistano, João Doria, por sua vez, querem que Tasso assuma definitivamente a presidência do partido, já que Aécio Neves está afastado por conta de denúncias de corrupção.