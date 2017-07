Condenação 'revela mais sobre Moro do que sobre Lula', diz Frei Betto

ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-assessor especial do amigo Lula, Frei Betto diz que a condenação do ex-presidente a 9 anos e 6 meses de prisão "revela mais quem é o juiz [Sergio] Moro do que quem é" o petista. Frade dominicano e escritor, ele vê perseguição de Moro contra o ex-presidente. Em maio, disse à Folha de S.Paulo que o juiz "se empenha em tentar tirar Lula da vida política". Para Frei Betto, a pena (que só será cumprida caso a decisão seja confirmada por um tribunal de segunda instância) não debilita a esquerda. "Se assim fosse, Mandela, Fidel, Marighella, Apolônio de Carvalho, Vladimir Herzog e tantos outros não teriam entrado para a história." Ele não quis responder como o PT deve agir num eventual impedimento de Lula, tratado como candidato do partido à eleição presidencial de 2018. "Não raciocínio sobre hipóteses. E só quem é do PT pode responder a essa pergunta." O ex-ministro petista Tarso Genro afirmou nesta segunda-feira (12) que a sigla deve manter a candidatura do ex-presidente ao Palácio do Planalto.