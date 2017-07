Lula tem pena menor que Dirceu, Palocci e Cunha

JOSÉ MARQUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pena determinada pelo juiz Sergio Moro ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta (12), por corrupção e lavagem de dinheiro, é menor do que a de outros políticos que também foram condenados pelo magistrado na Lava Jato. Os 9 anos e 6 meses sentenciados por Moro são menores que as duas condenações do ex-ministro José Dirceu na operação. Em maio de 2016, Dirceu foi condenado a 20 anos e 1 mês. Neste ano, a 11 anos e três meses. Nesta segunda ação, as acusações são pelos mesmos crimes que Lula responde: corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Outro petista que foi ministro no governo Lula e acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Antônio Palocci foi condenado a 12 anos de prisão. Também político, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), foi condenado a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e evasão de divisas fraudulentas. Dirceu, Palocci e Cunha também foram presos preventivamente no âmbito da Lava Jato, o que não ocorreu com Lula. Na decisão desta quarta, Moro justifica que "com os episódios de orientação a terceiros para destruição de provas, até caberia cogitar a decretação da prisão preventiva do ex-presidente". Mas acrescenta que "a prisão cautelar de um ex-presidente da República não deixa de envolver certos traumas, a prudência recomenda que se aguarde o julgamento pela corte de apelação". Na lista das condenações de Moro na Lava Jato até agora, Lula aparece na 73ª posição, de um total de 155. O recordista em uma sentença é o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, que pegou 20 anos e 8 meses de prisão. Os advogados de Lula ainda não se manifestaram sobre a sentença. Eles vêm argumentando que a ação contra o petista é uma perseguição judicial por parte do Ministério Público Federal e da Lava Jato. Veja as maiores penas de Sergio Moro em condenações da Lava Jato: 1º Renato de Souza Duque - 20 anos e 8 meses 2º Pedro Correa - 20 anos e 7 meses 3º Alberto Youssef - 20 anos e 4 meses 4º Alberto Youssef - 20 anos e 4 meses 5º Paulo Roberto Costa - 20 anos e 3 meses 6º Pedro José Barusco Filho - 20 anos e 3 meses 7º Renato de Souza Duque - 20 anos e 3 meses 8º Milton Pascowitch - 20 anos e 1 mês 9º José Dirceu De Oliveira E Silva - 20 anos e 1 mês 73º Luiz Inácio Lula da Silva - 9 anos e 6 meses